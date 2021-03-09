中光電（5371）公佈2月份自結合併營收約28.68億元，較元月份合併營收32.93億元減少13％，與去年同期相較則大幅成長56％。累計今年前二個月合併營收為61.61億元，較去年同期成長19％。

影像產品二月份出貨量約6.1萬台，合併營收則約8.2億元，分別較元月份成長50％及32％，主要係受惠於元月份遞延訂單挹注以及家庭劇院機種出貨增加帶動。累計前二個月影像產品出貨量約10.1萬台，合併營收則約14.4億元，分別較去年同期成長12％及27％。展望3月份，雖尚有缺料、航班不穩等問題，但家庭劇院機種需求持續，且商用機種出貨亦逐漸升溫，預期影像產品3月份整體出貨量可望較2月份大幅成長五成以上。

由於面板零組件缺料，加上傳統淡季及農曆年工作天數減少，節能產品2月份合併營收約15.48億元，較元月份減少11％，但較去年同期大幅成長79％。二月份大尺寸TV及PID營收約為3.19億元，較元月下滑17％；Monitor產品營收則約2.73億元，月減15％；NB機種營收約8.04億元，月減10％；Tablet機種營收則約0.49億元，月減19％。2月份節能產品整體出貨量約373.5萬片，較元月份減少11％。累計前二個月節能產品出貨量約794.26萬片，合併營收則約32.94億元，分別較去年同期成長55％及27％。展望3月份，預期在TV及Monitor、NB機種出貨全面成長帶動下，整體出貨量將較2月份成長一成以上。

(工商 )