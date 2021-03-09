專業半導體級特殊氣體製造廠晶呈科技(4768)2月營收4,847萬元，月增、年增72.74％、5.30％，前2月營收7,653萬元，年增率12.98％，受惠HPC及5G需求持續，台灣半導體產業興盛，帶動特殊氣體需求成長，推升公司2月及前2月營收成長。

晶呈指出，2月營收主要成長動能為HPC及5G需求持續，台灣半導體產業興盛，帶動特殊氣體需求成長，憑藉產品競爭優勢，製造的特殊氣體，打入先進製程供應鏈，推升月增及年增雙成長。

據TrendForce預估2021年各項終端產品包含智慧型手機、伺服器、筆電、電視、汽車等皆將年增2~9％，預估2021年晶圓代工產值可望年成長近6％。

晶呈表示，展望今年，現在全球晶圓代工廠已呈現滿載，新產能擴建有限，訂單能見度至上半年，短期需求暢旺情況持續，台灣晶圓代工廠的業績持續維持高檔，晶呈特殊氣體開發製造業務需求持續，加計晶圓重生與CMW銅磁晶片，三大核心動能與技術，中長期營運成長可期。

(時報資訊)