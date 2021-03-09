張震嶽與頑童MJ116在9日一同出席伊甸基金會「弱勢兒童服務計畫起跑暨公益單曲發布」記者會。頑童MJ116團員小春現在忙參與《全明星運動會》拍攝，剛好江宏傑是節目紅隊領隊，江宏傑、福原愛近日爆婚變，小春表示自己為藍隊隊員，江宏傑則是紅隊領隊，2人較無私交，「我都跟錢姊（錢薇娟）一起練習。」

江宏傑8日晚間北上參與《全明星》節目製作公司的春酒，小春也在場，小春表示當天待約半小時就先行離開，與江宏傑沒有太多互動。至於身為人夫的張震嶽，對於福原愛、江宏傑婚變，張震嶽祝福：「沒有去follow，在演藝圈風頭過了就過了，希望好聚好散。」

張震嶽2018年與和交往多年的女友小涵宣布懷孕、登記結婚，同年喜獲兒子「小谷沐」，張震嶽與小涵仍未辦婚宴，張震嶽開心預告今年底在台北盛大舉辦婚宴，笑說：「應該要公開讓親朋好友給我們祝福，在阿美族是很重視。」並自虧拖延至今還沒請客，每次一回老家團聚時，「老人家都在碎念。」

張震嶽、老婆正忙拼第2胎，希望今年能生女牛寶，「阿美族愛女孩，我們是母系社會，如果又是男生也好，順其自然」，他坦言若在年底婚宴前，發現有懷孕的話，婚禮依舊照常進行，「又蹦出一個（小孩）也沒關係，希望在台北辦一場轟轟烈烈的。」

張震嶽每天帶著2歲多的兒子外出玩耍，他分享兒子很皮、好動，張震嶽憶起自己幼時有點過動，擔心有遺傳給兒子，加上發現兒子現在語言能力發展稍慢，但在運動上頗有天賦，張震嶽透露目前還不急，小男孩說話本來就緩慢一些，「3歲會再找其他方式解決」，並呼籲所有家長擔心小孩發展是否有遲緩狀況，最好早點諮詢醫師。

(中時 )