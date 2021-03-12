國內不少名錶收藏家來自各個產業企業家與專業經理人，代理全球腕錶收藏盒SwissKubik瑞士酷必盒、Scatola del Tempo義大利時刻樂等兩大品牌的敦文企業，迎來明年30周年，今年率先以「藏錶屋」品牌快閃台北101購物中心揭開序幕。

敦文企業總經理朱丕傑指出，試賣期間貴客不愛單一收藏盒，幾乎都指定到府客製收藏櫃，近五年來光是400萬元腕錶收藏櫃就出貨6座以上，其中規模最大是可收藏200顆錶櫃，可見台灣在頂級腕錶與收藏盒需求強勁。

朱丕傑直指，台灣企業界收藏腕錶年齡層有年輕化趨勢，此次快閃台北101二樓，推出單一設計特色的收藏盒，價格帶定位在2萬元至15萬元不等，就是因應年輕收藏家需求，唯多數靠櫃貴客指定到府客製專屬腕錶收藏櫃，去年出貨3座收藏櫃動轍290萬至990萬不等，國內收藏家實力不容小覷。

敦文企業引進收藏錶盒已近20年，朱丕傑說，無論對錶界或敦文來說都是新契機，就像是蘋果專賣店不只是蘋果手機、電腦好賣，耳機、喇叭等周邊等亦跟著橫向擴大產業業務，過去Scotola即為PP百達翡麗客製生產錶盒，台灣貴客收藏20年以上獨有皮革光澤依舊亮眼，而Kubik則早在15年前為Rolex勞力士專門設計錶盒，前幾年更為江詩丹頓VC萬年曆設計錶盒，近期更加緊趕工為AP愛彼生產錶盒，也因錶盒生產品牌相對全球數一數二，而使得台灣藏家幾乎都鎖定客製錶櫃來彰顯名錶的地位。

(工商 )