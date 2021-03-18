【愛傳媒黃珊珊專欄】3月23日至26日台北智慧城市論壇及展覽，就在南港展覽館！
2021智慧城市論壇暨展覽3月23日起跑，展期4天，因台灣疫情控制得宜，今年採實體與線上展，實體展共250餘家廠商及10個縣市，有近千個攤位。
疫情期間，台灣仍可辦實體展，可說是獨步全球，活動也包含城市首長高峰會，市長柯文哲將代表北市府專題演講，與54個城市，共117名首長及代表在線上與談。
我也將代表台北市政府主持二場歐美及亞洲首長圓桌會議及發表演講。
今年智慧城市論壇及展覽，北市府展出智慧垃圾桶、台北通、智慧號誌及停車等可運用在城市治理的智慧科技，將持續推動台北通成為市民身分認證卡，只要是在北市府轄管場館都可使用。
2021智慧城市主題為「智慧物聯網引導智慧城市再升級」，展期4天，包含首長高峰會、北市府願景館等活動。
作者為台北市副市長
照片來源：作者臉書截圖。
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(中時新聞網)
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