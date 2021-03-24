「2021 智慧城市展」登場，台中市政府以「智慧台中 新好生活」為主軸展出，攤位編號：P1134，歡迎蒞臨參觀。（台中市政府資訊中心提供／馮惠宜台中傳真）

「2021 智慧城市展」即日起至3月26日在台北南港展覽館舉行，台中市政府本次以「智慧台中 新好生活」為活動主軸，並以台中市的數位政策及交通、環保、路燈共桿、建築管理等領域的科技應用，同時搭配場域驗證的實際案例共同展出。

台中市政府研考會主委吳皇昇表示，參與智慧城市展除了宣傳台中市智慧城市推動成果外，也可與其他城市、業界經驗交流，並藉由推廣公私協力合作參與計畫，讓在地產業有相關方案的展示及整合輸出機會，創造城市共榮。

吳皇昇進一步指出，面對現今趨勢，台中市政府積極研訂數位發展政策作為整體推動綱領，此次展出即融入數位政策之「便民、效率、共創」願景，期望透過應用新興科技，提升城市治理效率與提供智慧便民服務，推動台中往創新宜居城市2再升級！

資訊中心表示，本次展出內容豐富多元，在公私協力創新方面，近年本府透過場域驗證合作計畫，藉由市府出題與民間提案雙項提案模式，共同激發科技應用構想以輔助城市管理及落實於市民生活情境；此外在市府科技應用實例方面，包括「智慧交通」、「智慧生活」與「智慧環境」等主題，期許透過推動各項科技應用，使台中市能實現智慧永續城市目標。

(中時 )