加州衛生與人道服務局上周五表示，遊樂園與主題公園在防疫四級制下4月1日起重新開放。疫情依輕重分黃、橙、紅、紫等四級，除了紫級不能開放，其他三級各有人流限制。迪士尼股價周一爆量大漲逾6％收202.02美元創新高。

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