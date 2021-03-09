加州准主題公園開放 迪士尼股價周一奔新高 21:492021/03/09 工商 鍾志恆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 加州衛生與人道服務局上周五表示，遊樂園與主題公園在防疫四級制下4月1日起重新開放。疫情依輕重分黃、橙、紅、紫等四級，除了紫級不能開放，其他三級各有人流限制。迪士尼股價周一爆量大漲逾6％收202.02美元創新高。 台積電殺破590元 台股開盤下跌百點 《國際金融》礦業股走弱 歐股早盤下跌 (工商 ) #迪士尼 #開放 #股價 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台積電若殺破前低 台股恐回測季線15200點 09:392021/03/09 財經 《美股》去年9月來首見 蘋果市值再跌破2兆美元 11:092021/03/09 財經 熱門股－驊訊 奔漲停創六日新高 04:102021/03/09 證券．權證 散戶大進擊 融資餘額攀六年高峰 04:102021/03/09 財經要聞 台積電開盤股價跌13元 聯電創2個月多低 09:312021/03/09 財經 《鋼鐵股》鋼筋連四漲 豐興、東和鋼鐵今年續旺 11:262021/03/09 財經 順達大方配息6.5元 連續第2年配息逾半個股本 15:002021/03/09 財經 《美股》年內第3度 特斯拉股價崩跌逾三分之一 11:432021/03/09 財經 統一時代百貨高雄店 迪士尼粉萌野餐日3／13登場 18:122021/03/09 寶島 《國際經濟》自2月高點跌逾10％ 那斯達克確定進入修正 10:012021/03/09 財經 亞馬遜斥1.31億美元入股空運夥伴ATSG 14:352021/03/09 財經 財經熱門新聞 第一金證董事長葉光章、總經理陳香如 任期屆滿將不續任 - 財經 - 工商 快了！台股絕地大反攻關鍵日 2張圖爆內幕 - 財經 陸挖台灣半導體人不罕見 晶圓巨頭砸重金留人爆下場 - 財經 台股遭拋售715億 聯電砍最慘失守5字頭 加速遠離驚天價 - 財經 600城門又破 台積電季線危險 專家爆下波致命價 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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