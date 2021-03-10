金管會公布最新裁罰案，指出對京城銀進行金檢時，發現該行有未經房貸客戶同意即更換住宅火險投保公司，進而出現客戶遭多收保費狀況，對此裁罰京城銀180萬元、2項疏失限期1個月改善，並要求京城銀全面清查是否還有保戶遭多收保費情事。

保險局副局長張玉煇表示，京城銀與已合併的府城財產保代，在辦理住宅火險業務方面有2大缺失。首先，在審核保險文件作業方面，有要保人前後年度簽名不一致、授信契約文件簽名不一致等缺失情況，共涉及28位客戶、65份要保書。

再者，京城銀於2018～2020年期間，發生事先未向房貸客戶說明並取得同意，即擅自為客戶更換住宅火險投保公司狀況，且因此導致客戶遭多收保費。經檢查局抽查發現，若與源頭保公司保費相比，共有5位客戶在3年期間保費合計多出3153元。

張玉煇表示，雖然保戶遭多收的保費金額看似不多，但此缺失嚴重影響消費者權益，故對此裁罰120萬元、限期1個月改善。對於審核作業缺失部分則裁罰60萬元、限期1個月改善，合計遭裁罰180萬元、2項缺失限期改善。

此外，京城銀蔡姓保代執行住宅火險業務時，有未確實審核要保書應由要保人簽章缺失，遭金管會核處立即改正。承保京城銀住宅火險的新光產險，則出現未發現批改申請書的要保人簽章欄位空白、仍准予核保缺失，遭金管會裁罰60萬元。

(時報資訊)