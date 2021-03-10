現場是名63歲的李姓工人，因在工地工作時，現場砂石過於鬆動掉落，李被困在沙坑內。（民眾提供）

台中市南屯區一處工地10日上午10時許，發生工人遭到土石掩埋的意外。

台中市消防局南屯消防分隊獲報到場救援，發現63歲的李姓工人，被工地掉落的砂石砸中；救護人員到場時，李姓工人已經脫困。李男向警方表示，他只頭部受到輕傷不用就醫，所幸現場僅虛驚一場，並無大礙。

警方指出，台中市消防局勤指中心，於今天上午10時許接獲報案，指在南屯區文心南五路三段與益昌三街口的工地，發生有工人遭砂石掩埋的意外，南屯消防分隊接獲指示後，立馬出動前往救援。

南屯消防分隊表示，現場是名63歲的李姓工人，因他在工地工作時，由於現場砂石過於鬆動掉落，李男被困在沙坑內；警方及消防隊到場前，李男已自行脫困，他向消防隊表示，只受到輕微擦挫傷，不用就醫。

警方表示，經救護人員現場檢驗傷勢後，發現李頭部有輕微紅腫、眼角有肢體擦傷，但意識清楚；消防隊依規定通知市府勞工局，全案正由警方協助處理善後中。

(中時 )