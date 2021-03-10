民進黨立委王定宇爆與小17歲的民進黨發言人顏若芳同居，兩人雖稱是分租，仍引發各界質疑。（合成圖／摘自王定宇、顏若芳臉書）

民進黨立委王定宇與民進黨發言人顏若芳被爆疑同居，事後雙方均否認曖昧，宣稱「房東與房客關係」。國民黨團今(10)日召開記者會，指該處鄰近捷運站，又附家電與家具，依照市價房租至少2萬，王定宇還「含早餐與交通接送」，怎麼能只要8千？直問「有沒有含稅？」讓網友笑翻了。

國民黨團書記長鄭麗文在記者會中表示，王定宇放著不用錢的大安會館不去住，卻要去分租房間，接著她秀出該間房間完工格局示意圖，她說這間房間鄰近捷運站，又附家電與家具，恐怕只有立委才可以用8000元租得到，依照市價，大同區老舊分租房間起碼要9000元起跳，像顏若芳的房型至少要25,000元！

鄭麗文指出，而且還含有早餐、交通接送。她接著問，這是否含稅，是稅前價格，還是稅後價格？就算是青銀共居也要互惠，然而此案卻是銀在佔青的便宜，前輩佔晚輩便宜，如此一來，青銀共居很難永續。

鄭麗文這番話讓網友笑翻了，直呼「含稅？哪個ㄕㄨㄟˋ？」「ㄕㄨㄟˋ前還是ㄕㄨㄟˋ後？XDDD」、「王定宇拿租約出來證明啊，我是不相信他們的鬼話」、「8000已經破壞行情了，最好還要繳稅啦」、「一定有含稅啦，不然哪來社經地位」、「鑿井出水抵房租XDD」、「大概繳兩億吧」。

(中時新聞網)