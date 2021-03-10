總統蔡英文。（本報資料照片）

蔡英文總統今（10）日在中常會聽取能源轉型等相關報告後致詞表示，「我也特別注意到，最近重啟核四的聲音又出現了。我必須明確地告訴大家，核四絕對不是選項」。

總統強調，不可行的兩個原因包括，第一個原因是安全不可行、第二個理由是核四重啟將會耗資費時不可行。「我有信心，也有能力帶領國家，讓台灣成為國際能源轉型的模範生，也希望大家共同努力」。

總統說，安全不可行。福島核災之後，核電廠耐震標準，已經變得更嚴格；核四過時的設計，早就不符合新的標準。而且，台灣位於地震帶，核四周邊的斷層危害經過調查，也一一被確認，潛在風險不斷增加。尤其是鄰近的台北市和新北市，都是人口稠密區，萬一發生事故，後果不堪設想。

她說，此外，核四的兩台機組，一號機沒有完全通過應有的測試就封存，二號機甚至還沒有蓋完。根據監察院調查，為了勉強進行一號機的測試，二號機有一千七百多項零件，被拼湊到一號機去，工程上的風險，也令人憂慮。

民進黨主席蔡英文（右）10日主持中常會。左為民進黨立委洪申翰。（台北市攝影記者聯誼會提供）

她接著說，第二個理由是核四重啟將會耗資費時不可行。要重啟一號機，因為廠商已經解散、設備也停產了，不僅要跟總顧問重啟新約談判，過期設備也要汰舊換新。再加上地質調查的重新評估，以及立院預算審查，耗資巨大、曠日費時。更不要說，核廢料的處理跟存放，到今天，都還是一個很難解的問題。

她說，也要提醒大家，即使排除萬難，讓核四兩台機組都發電，發電占比也只有大約在6.5％左右。然而，在目前的中午尖峰時段，太陽光電的占比已經超過6％；另外，風電也全力在追趕進度。

她指出，透過全力推動能源轉型，光電、風電的比重逐步增加，大約再五到六年的時間內，再生能源發電占比可以達到20％，再加上燃氣取代燃煤，也可以同步達到減碳、減少空污的目的。

她表示，所以要請各位理解，能源轉型的工作，一定要加緊來推動。有幾件事情要來做，趕上進度。

她說，第一要跟上淨零碳排的趨勢。今年元旦的時候，已經要求行政部門加快腳步，歸納整理其他國家的減排路徑、方案和做法，並且啟動跟民間部門的溝通討論。

第二，她說，要更新綠能發展目標。國家能源轉型的總目標，不會停在2025年。因應環境變化，設定新目標，檢視並投入新的技術，幫助推動減碳成果。

她強調，台灣正在能源轉型的關鍵時刻，政府團隊不僅要跨部會一起努力，更要結合政府、市場和民間的力量，爭取更多支持，讓再生能源發展能夠更順利。

(中時 )