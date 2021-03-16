蔡英文總統要求麥寮火力發電廠由燃煤改為天然氣，外傳經濟部長王花美表示有困難而被罵。總統府發言人張惇涵今天重申，麥寮電廠並非三接替代方案，並否認王美花有被念或被罵的事情，至於三接「目前在供氣時程上是最能符合能源轉型的方案」。

蔡總統3月2日接見八大工商團體理事長時，向全國工業總會理事長暨台塑企業總裁王文淵關心麥寮電廠能否「以燃氣代替燃煤」，響應政府推動減煤、減空污的能源轉型政策，遭外界認為是三接替代方案。

張惇涵今天再度強調，麥寮燃煤火力發電廠若能由燃煤轉成燃氣發電廠，是中部有效的減煤和減空污的措施，跟第三接收站沒有關聯。

他重申，雲林麥寮距離桃園大潭超過180公里，距離非常的遙遠，工程難度也非常高，如果要轉為天然氣接收站的話，必須經過環評程序、地方民意支持以及地方政府的支持，保守估算時間至少要6年，時間上趕不及2022年底即將要供氣的第三接收站，所以麥寮電廠也不會是三接的替代方案。

不過他說，麥寮由煤轉氣的規劃已討論多年，如果台塑企業有意願來推動，對於減煤、減空污、北電北用、中電中用、南電南用的區域均衡政策，也是非常好的事情，政府樂觀其成，也願意政府跟民間一起來共同推動。

外傳總統當面詢問台塑董事長王文淵有關麥寮接收站興建問題時，王文淵表示政府怎麼說，企業就怎麼配合，但王美花卻跟蔡總統說有困難，為此王美花被蔡念了一頓。

張惇涵反駁，強調相關的報導都是匿名指出的訊息，他全程都有參與，可以公開講，「完全沒有王美花部長被罵的這回事」，能源轉型的政策，蔡總統從在野黨時期的十年政綱，到現在執政都是非常重要且攸關國家未來發展的政策，因此，蔡總統會就能源轉型的議題邀集各部會進行討論，也會關心進度，但「並沒有王美花部長沒有被念，沒有被罵這個事情」。

外界關切詢問三接是否有替代方案？張惇涵強調，三接站的替代方案在社會各界都有討論，但他還是必須強調，目前最重要的是供氣的時間。

他說，第三接收站預計要在2022年底供氣，這攸關台灣能源轉型的發展，當然社會各界提出很多替代方案，在未來一段時間我們都可以來進行更深入的交流跟討論，但最重要的是供氣時程，目前三接在供氣時程上是最能符合能源轉型的方案。

(中時 )