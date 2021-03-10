禾伸堂獲利飆 大方配息8元 16:292021/03/10 工商 李淑惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 被動元件通路商禾伸堂（3026）董事會決議配息8元，股息水準寫歷史第三高紀錄，連續第四年配息逾半個股本，以目前股價推算，隱含現金殖利率高達6.84％。 禾伸堂董事會也通過財報，2020年每股盈餘8.31元，相當於盈餘發放比率突破九成，達96.27％，以禾伸堂歸屬母公司淨利歸屬母公司淨利13.12億元計算，獲利較前一年度勁揚65％，獲利飆歷史次高紀錄。 展碁上市前競拍 底價22.32元 拓凱 配息5元 (工商 ) #禾伸堂 #獲利 #配息 #歸屬母公司淨利 #大方配息 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《通信網路》立端去年獲利登峰 每股賺5.05元 10:352021/03/10 財經 《興櫃股》展碁擬配息2元 11日起競拍、底價22.32元 10:522021/03/10 財經 金控前二月獲利 年增估翻倍 04:102021/03/10 財經要聞 LED漲價潮 湯石：4月接單價跟進 04:102021/03/10 證券．權證 《其他電子》元山去年每股賺2.01元 配息1.5元 08:362021/03/10 財經 《造紙股》榮成2月營運持穩高檔 前2月營收攀峰 08:022021/03/10 財經 不分大小咖一律斬草除根 全國大掃黑逮823人 15:382021/03/10 社會 聯邦投信：美債波動 金融股趁勢崛起 12:162021/03/10 財經 台驊將配發現金股利3.2元 04:102021/03/10 證券．權證 股利超過EPS 裕民 擬配息1.2元 04:102021/03/10 證券．權證 《電子零件》群光擬配息5.5元 殖息率近6％ 14:162021/03/10 財經 財經熱門新聞 蘋果砍單第1槍 日媒爆這款iPhone減產超過7成 - 財經 陸挖台灣半導體人不罕見 晶圓巨頭砸重金留人爆下場 - 財經 美財政部拍賣580億美元美債需求穩健 殖利率短線下挫 - 財經 囤房稅 第四戶起課稅2～4％ - 財經要聞 - 工商時報 600城門又破 台積電季線危險 專家爆下波致命價 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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