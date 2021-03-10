被動元件通路商禾伸堂（3026）董事會決議配息8元，股息水準寫歷史第三高紀錄，連續第四年配息逾半個股本，以目前股價推算，隱含現金殖利率高達6.84％。

禾伸堂董事會也通過財報，2020年每股盈餘8.31元，相當於盈餘發放比率突破九成，達96.27％，以禾伸堂歸屬母公司淨利歸屬母公司淨利13.12億元計算，獲利較前一年度勁揚65％，獲利飆歷史次高紀錄。

展碁上市前競拍 底價22.32元
拓凱 配息5元

(工商 )

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