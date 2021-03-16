監視器底座暨軸承廠信錦（1582）公布去年度財報，2020年全年每股稅後純益7.81元，刷新歷史紀錄，同時也是連續第七年賺逾半個股本，信錦董事會通過配息5元，股息水準寫歷年第三高紀錄，以信錦今日收盤價計算，隱含現金殖利率6％，打敗定存。

信錦今日召開董事會通過2020年財務報告與決議現金股利分派。受惠於各型監視器產品需求成長，加上2019年入主的敬得科技挹注營收，信錦企業2020年合併營業收入96.6億元，年增13％，毛利率約為26％，歸屬母公司稅後淨利9.7億元，年增3％，每股稅後純益7.81元，創下上市後新高紀錄。

信錦統計，過去十年平均稅前股東權益報酬率約22％，在良好的財務表現支持下，公司期望現金股利至少年成長6％以回饋股東，由於2020年營運表現優於預期，董事會通過每股配發5元現金股利，股利配發率約64％，以收盤價87.2元計算殖息率達6％。

信錦公司為追求營運成長及提供客戶更多元的產品內容與服務，今年將增加資本支出約6億元，主要用來增建東南亞廠區並提升既有廠區的生產效率，亦期望透過產業合作與策略投資等方式，擴展業務佈局，延伸產品的應用範疇。

信錦繼2019年入主鎂鋁合金壓鑄廠敬得科技之後，2020年底也取得NB軸承與散熱元件廠陸合企業70％股權，以補強信錦企業小型軸承與精密沖壓件的研發製造能力。信錦、敬得與陸合等三家公司的結合，彼此不僅具垂直整合的製程生產利益，亦具有業務行銷與產品應用的水平擴充綜效，在資源整合與平台共享之下，未來集團產品應用將從顯示器產業，延伸至各式3C應用、5G相關零組件、健身器材、電動車及其他潛在成長性的應用。信錦企業期望持續達成集團營收與獲利穩健成長的長期財務目標，並維持穩定永續的股利政策，為投資人創造價值。

(工商 )