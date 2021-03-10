但彰化縣芳苑鄉就有農民，因為正值插秧期，無水灌溉真的只能挖深井，鑿井工人忙進忙出，調來機具在農田旁鑿井，花了將近6個小時，打入40公尺深才有水源。(洪舜進提供／吳建輝彰化傳真)

因水情嚴峻全台水庫乾涸，經濟部長王美花拋出科學園區可「鑿井取水」引發喧然大波，雖然她解釋是旱災時期不得已的短期措施，但仍引各界批評，但彰化縣芳苑鄉就有農民，因為正值插秧期，無水灌溉真的只能挖深井，洪姓農民說，今年因缺水已經延後7至10天插秧，影響頗大。

鑿井工人忙進忙出，調來機具在農田旁鑿井，農民洪舜進表示，去年整年都沒有颱風下雨，一直到現在嚴重缺水，最近才剛插秧下去，徐耀大量水源灌溉，但現在不僅灌溉溝渠沒有水，就連原本深達20公尺的就灌溉井都抽不到水，40年來從沒有看過如此嚴重缺水。

洪舜進說，原本的井已經抽不到水了，10日找來鑿井工人，在原地旁邊又挖了一口，埋入8根水管，並加入淨化的碎石，一路打到40公尺深才有水源，花費將近3萬塊左右，但不花不行，不然他辛苦種下將近1公頃的水稻都要渴死了。

農田水利署彰化管理處處長劉淑華表示，從去年二期作結束後就久旱不雨，降雨量可能是歷年來最低，全省旱象十分嚴重，以集集攔河堰流入彰化灌區來講，3月11日起僅能分配到12CMS，約一天103萬多噸，遠低於原本的18CMS，155萬多噸水。

劉淑華說，濁水溪鏡流減少，加上上游霧社、日月潭水庫水量僅剩6000多萬噸，鄉比去年同期，整整少了一半以上，彰化地區原已實施八堡一、二圳及莿子埤圳用水調節，現在又得再配合小輪區更精確的用水時間來輪流灌溉，並啟用亢旱水井、積極開發臨時水資源等等，現在各個灌溉工作站都需配合用水管制，中心最近常常晚間加班調度，希望大家能共體時艱，節省水資源。

(中時 )