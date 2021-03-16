恆春半島進入洋蔥採收期，不料車城鄉傳出嚴重災情，因黃萎病與炭疽病襲擊，全鄉近200公頃洋蔥田有2／3無法收成，1／3則處未知。（謝佳潾攝）

恆春半島進入洋蔥採收期，不料車城鄉傳出嚴重災情，因黃萎病與炭疽病襲擊，全鄉近200公頃洋蔥田有2／3無法收成，1／3則處未知，立委蘇震清（中）聞訊後下田勘災，並要求農委會儘速啟動天然災害補助。（謝佳潾攝）

恆春半島進入洋蔥採收期，不料車城鄉傳出嚴重災情，因黃萎病與炭疽病襲擊，全鄉近200公頃洋蔥田有2／3無法收成，1／3則處未知，立委莊瑞雄（中）聞訊後下田勘災，並要求農委會儘速啟動天然災害補助。（謝佳潾攝）

恆春半島進入洋蔥採收期，不料車城鄉傳出嚴重災情，因黃萎病與炭疽病襲擊，全鄉近200公頃洋蔥田有2／3無法收成，1／3則處未知，而恆春鎮目前雖僅傳出零星災情，但隨天氣趨熱、擔憂也漸增，對此，蘇震清、莊瑞雄、周春米等立委聞訊後不約而同下田勘災，並督促農委會儘速啟動天然災害補助。

去年洋蔥產季時，恆春半島因酸雨爆發炭疽病，產量直接腰斬，蔥農哀號遍野，不料時過一年後，狀況沒有好轉，車城鄉再度傳有病菌侵襲洋蔥田，經農改場專家查看後，確定是受複合病害，也就是黃萎病與炭疽病襲擊，但也還有其他因素，如同塊地連續種洋蔥，土壤會有問題，需調整耕作制度。

對此，車城鄉長張春桂指出，土壤的改良是勢必要執行的，否則每年這樣惡性循環根本無法解決問題，而農民雖也知道輪種水稻可以改善土壤，但當2種作物的收益有差別時，農民真的無法取捨，因此建議農政單位能對改善土壤的輪種進行補助，減輕農民負擔。

車城農會總幹事林茂盛也說，近3年來病蟲害感染一直重複，如果土壤沒有改善，想必以後也無法再種，所以改善土壤真的是第一要件，但補助方面也有問題，洋蔥一分地的耕種成本是4萬至4萬5000元，但補助一分地才3600元，實在太低，與其如此，真的比較期待洋蔥保險快點啟動，這種保障比較實在。

蔥農的苦，蘇震清、莊瑞雄、周春米等立委聽聞後似乎很有感，3人不約而同趕到現地勘災。蘇震清16日一早到田中村勘查洋蔥狀況，他說，看到滿地洋蔥爛頭很不捨，農民辛苦付出一整年，卻等到收成時心在淌血，種洋蔥的成本很高，已與農委會談過，一定要快點啟動天然災害補助，同時也要求農政單位訓練、教育農友，讓他們學會改善土壤、克服病蟲害，這樣才能永續經營。

同日勘災的莊瑞雄也說，今年病害對恆春半島洋蔥的影響相當嚴重，每一顆洋蔥都是農民費盡心血、細心呵護下產出的農產品，希望農政相關單位能儘速完成查估，早日發放補助，來協助受害農民安渡難關。

周春米則強調，屏東洋蔥產量占全台6成以上，若無法及時控制，勢必影響全台洋蔥供應，她會緊盯農委會、農糧署、農改場等相關單位，針對防止炭疽病擴散、未染病洋蔥採收出貨、是否屬於災害救助認定等，儘快做出決議，盡力協助農民，搶救屏東洋蔥。

(中時 )