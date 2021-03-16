白手起家的彰化維瓦第建設公司，今年農曆年前捐贈15萬元給華山基金會認養10位獨居老人，董事長郭進安、總經理郭家綾16日更親自至彰化市11位低收入戶關懷慰問，本月總計將致贈彰化市119戶低收入戶民眾慰問金，期望能拋磚引玉，讓更多善心企業一起關心弱勢。

維瓦第建設公司近年陸續在北彰化、南彰化許多鄉鎮推出優質建案，董事長郭進安、總經理郭家綾父女事業有成不忘回饋社會，今年3月攜手彰化市社會救濟事業協會，致贈119名低收入戶慰問金。

郭家綾表示，自小看著父親辛苦創業、遭遇許多艱難仍堅毅面對，如今事業已站穩腳步，每當父親投入公益、她都不遺餘力的跟進，接著將陸續在17日至23日之間，配合彰化市社會救濟事業協會，在各里辦公處、或縣議員服務處等場所的物資發放活動中，一併把慰問金送到119戶低收入戶家庭民眾手中。

彰化在地建商維瓦第建設董事長郭進安（左）、總經理郭家綾（右）父女事業有成之餘不忘心繫弱勢族群、回饋社會，16日訪視弱勢家戶，親贈慰問金表達關懷打氣，結合慈善協會和民代，本月總計將發出119份慰問金給彰化市的119戶低收入戶。（謝瓊雲攝）

郭進安出身鹿港沿海一帶，家境原本就不寬裕，加上父母早逝，他年少時就靠著自己半工半讀完成高中夜間部的學業，進入職場後接觸到房仲業，看看房地產商機，工作幾年存了第一桶金，開始逐步投入開發建案，從投資建築、買土地，逐漸站穩脚步、擴大事業版圖，在中部房產界闖出一片天後，想起自身幼年時期吃過苦，因而時常撥出空檔投入行善行列，幫助需要幫助的弱勢族群。

從小耳濡目染的郭家綾，近來忙於眾多建案推案、事務繁忙，仍不忘遵循父親腳步，親力親為，父女倆特地撥空配合彰化市民代表韓德生安排，親自前往訪視11名低收戶，奉上慰問金關懷打氣，場面溫馨。

(中時 )