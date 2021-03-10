電子科老師張世穎（右）指導學生相關技能。（花蓮高工提供／王志偉花蓮傳真）

台電落實人才在地化政策，到高中招考技術人員，放榜結果，花蓮高工有4位學生上榜，勇奪花東之冠。校長黃鴻穎恭喜學生畢業就可進入國營事業單位，花工學生在專業技能，適性學習發展，學生傑出表現讓全科師生對升學與就業的進路信心滿滿。

花工自102年到110年來，由電子科教師團隊加強輔導學生報考，每年均有4位到6位同學錄取。參與台電專班培訓的學生們，每天在校到晚上才離開，認真學習專業技能精神令人敬佩。

今年台電釋出6個名額，花蓮高工由彭梓軒、朱伯謹、陳宣恩、侯文翔中選。這些錄取的學生們，除了在校期間可以獲得台電的4萬元獎學金之外，技術受訓期間也有27000元津貼補助，正式雇用之後，薪資更可高達4萬以上。

彭梓軒指出，爸爸本身就是台電的員工，對於能夠考取台電非常開心，也感謝曾經教導過他的師長們。朱伯謹說，因為在拉單槓的項目覺得吃力，曾經一度想放棄，感謝爸媽支持與鼓勵，才能堅持到底。

陳宣恩說，謝謝學校能夠成立台電專班，並且平日訓練我們寫考卷，才能累積應考的實力。至於爸爸是花工資訊科教師的侯文翔更表示，成為台電員工一直是他高中入學以來的夢想。

電子科老師張世穎說，感謝台電給予學生機會，希望這樣的就業方式能夠細水長流，更期待其他國營企業也能提供相關模式，使基層員工就地化。實習處主任陳文帆表示，台電員工報考門檻十分嚴苛，應屆畢業生的學業成績必須達全班前三分之一，在校期間不能有任何一科不及格，並且完全沒有小過以上的處份，花工學生被台電肯定，值得鼓勵。

校長黃鴻穎表示，在經濟不景氣的大環境影響下，花工學生能投注在專業技能之上，擁有實務經驗，適性學習發展，畢業後快速與產業接軌，獲得國家的栽培，倍感欣慰；此外，學生進入台電工作之後，並不等於放棄升學管道，若是擁有相關工作5年經歷，可以職場年資換取大學同等資歷報考碩士班，不失為明智的就業選擇。

(中時 )