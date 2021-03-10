寶成工業（9904）2月營運走出低潮期！寶成10日公布自結2月合併營收214.69億元、年增66.9％，創同期新高，累計今年前二月合併營收為461.76億元、年增17.5％，創同期營收次高。寶成表示，公司2月營收大幅成長的主因，除旗下裕元營運增長外，最大關鍵是旗下寶勝2月營收年增695.3％，這可歸功於寶勝去年2月大陸零售通路營運受到疫情影響很大，但今年通路零售營運表現搶眼。

另一製鞋大廠豐泰企業（9910），自結累計今年前二月合併營收124.05億元、年增7.9％，但因前二月產品組合及產銷控制得宜，增加獲利空間，10日公布自結今年前二月稅後淨利約9.78億元、年增47.47％，EPS為1.11元，優於去年同期的0.9元。

寶成指出，公司持股51.11％的旗下香港上市公司裕元工業，自結2月營收為7.55億美元，折合新台幣約214.12億元、年增77％；累計今年前二月營收16.24億美元、年增24.7％。

另由裕元工業的通路業務獨立分拆上市的香港上市公司寶勝國際，自結2月營收為人民幣24.49億元，折合約3.79億美元、年增695.3％。

寶成分析，因去年新冠肺炎疫情，影響寶勝旗下大陸零售通路去年2月營運表現，但今年旗下大陸零售通路表現良好，加上今年2月農曆春節購物效應，及去年2月營運比較基期較低等緣故，都是寶勝今年2月營收年增695.3％的主因。寶勝累計今年前二月營收人民幣49.53億元，折合約7.66億美元、年增44.3％。

豐泰表示，2月成品鞋銷售量為991萬雙，月減13.6％、年增3.4％，但因農曆春節關係，工作天數減少，加上新台幣升值，影響營收表現，自結2月合併營收55.57億元、年減0.39％；累計今年前二月成品鞋銷售量達2,138萬雙、年增10.8％，使得累計今年前二月合併營收124.05億元、年增7.9％。

至於自結今年單月EPS表現，豐泰透露，自結元月EPS0.68元，加上自結2月EPS0.43元，合計自結今年前二月EPS1.11元。

(工商 )