如果天才是一分天份加上九十九分的後天努力，健康長壽也何嘗不是。史上最偉大發明家愛迪生在世的84年間，促成電力普及，啟動許多新技術被發展出來，一生獲得超過千項發明專利，對世界的影響至今不墜。不過這位發明者，更是簡單生活的實踐家。旅行作家邱一新在一場「追尋愛迪生」的深度行程中，獲贈11頁愛迪生家庭食譜，他把見聞寫成《與天使摔跤：尋找愛迪生，重新定義自己》一書，對於愛迪生的日常，多所著墨，也一窺發明家健康長壽的秘密。以下為重點書摘：

●發明家的飲食觀

愛迪生不注重外在，也不注重美食。在《解剖發明家》（Edison : A Life of Invention）讀到愛迪生晚年的膳食觀：「長壽的方法在於少吃。我從小就受此影響。當我用完餐依然很餓時，就會被要求離開餐桌。」他說他什麼都吃，但吃得不多，每餐大約四到六盎司。

該書也透露了一份他事業有成後的「愛迪生特餐」：一片吐司、一或兩杯牛奶、一湯匙熟麥片、一湯匙菠菜、一條沙丁魚（或一份羊排）、四片比司吉餅乾──據說他曾以實驗方式了解哪些食物、多少分量適合自己的體質，看來傳言有幾分可信度。

從一九三○年後，八十三歲的愛迪生食量變少了，「我每天喝七杯牛奶，每杯三百毫升；每天也會吃一個小橘子，分兩次吃，每次半粒，但我的體重並沒有因此減少……」為了喝鮮奶，愛迪生在住家草坪養了幾頭乳牛，因為他幾乎不喝水，要喝就喝加了薄荷的水。

我曾參觀愛迪生豪宅，無意中獲贈十一頁愛迪生家庭食譜，沒有牛羊禽肉，僅載醋漬干貝、焗烤蟹肉、奶油牡蠣，佐煎魚的荷蘭醬，還有炸丸子、高麗菜沙拉，以及布丁、玉米餅、荷式鬆餅、馬芬、焦糖巧克力和雞尾酒等。

在傳記中也有個意外小發現，愛迪生來紐約推展電燈和電力系統時，常忙到沒時間午餐，到了晚上便至辦公室附近戴爾摩尼克餐廳（Delmonico’s）吃他所謂的「深夜午餐」。後來再婚，也在這裡舉辦告別單身宴。

成立於一八三七年的戴爾摩尼克，是當時全美最高級餐廳，包括老羅斯福、馬克吐溫、狄更斯、拿破崙三世皆曾是座上客，至今依然是華爾街一帶名店。它有幾道經典名菜，如奶油龍蝦、炭烤肋眼牛排、火烤阿拉斯加（Baked Alaska），有可能愛迪生也吃過。但此行不便讓愛迪生迷破費太多，她不像我是個吃貨。

要等隔年再來紐約，我才有機會吃戴爾摩尼克，但我一派旅人裝扮，不便入座廳堂，只能坐酒吧區，獨自吃下一大塊炭烤肋眼，外皮焦脆，切開卻是粉嫩紅色，好吃極了，滿足我片刻的「華爾街生活」，但我跟其他客人心情上有很大不同，他們在應酬或約會，而我正在旅行，旅行中的食物往往更加美味。

在愛迪生迷期待下，我們也去了時代廣場附近「以愛迪生之名」建立、可容納上千名房客的二十六層樓愛迪生旅館（Hotel Edison）朝聖，從大廳的Art Deco（裝飾藝術）風格想像昔日榮光。一九三一年開幕時，愛迪生為其開燈剪綵，富麗堂皇的宴會廳還曾作為百老匯戲院，但此次沒有投宿，僅用餐；果然，一點都不意外，符合愛迪生的品味──難吃得要死，這樣才能專注在發明事物上。

但勿訝異，隔年重返紐約，我竟入住愛迪生旅館，真是意外，房間簡陋老舊有異味，也不給換房，懊惱之際，才驚覺自己一直嚮往著一九三○年代氛圍，怪不得《教父》、《百老匯上空子彈》都在這裡找場景，當然，也包括寓意深遠的《鳥人》：一位過氣的老演員為了重返榮光做出最後的努力掙扎，卻不得不臣服於現實……啊，難道我，一位過氣的旅行作家，也是鳥人嗎？

《與天使摔跤：尋找愛迪生，重新定義自己》書封。(圖/時報出版提供)

(中時新聞網)