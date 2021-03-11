全球網路安全解決方案廠商Check Point宣佈推出業界首款整合式解決方案Check Point Harmony，提供全面的端點保護，讓使用者在任何裝置上皆能安全存取資源。Harmony具備零信任存取權、易於操作的單一介面，能保護企業、自帶設備（BYOD）及網路連線免於已知與未知的攻擊。

目前81% 企業已大規模採用遠距辦公模式，74%企業更預計永久實行此工作模式，因此確保「隨時隨地辦公」環境安全無虞便成為企業的首要任務；然而企業對遠距工作的資安問題仍有疑慮，52%企業表示他們最擔心的是如何確保員工端點安全，47%企業表示最困擾的是阻止社交工程攻擊，但只有29%企業在員工家用電腦上部署了端點防護。

Check Point Harmony可有效應對上述挑戰，整合端點、瀏覽器、電子郵件及遠端存取安全元件，保護所有使用者設備及其連接的企業網路免於威脅，將重要的安全功能整合至單一解決方案中。

Check Point Harmony具備下列特色：全面的網路安全保護：透過全新Harmony Browse直接檢查端點上的所有SSL流量，在不增加延遲或無需讓流量改道的情況下，提供安全、快速且私密的網頁瀏覽服務。Harmony Browse能夠封鎖零時差惡意軟體下載、禁止訪問釣魚網站，並防止重複使用公司密碼。此外，它還可以保護使用者的歷史紀錄，確保遵守資料隱私法規。Harmony Browse可作為nano-agent輕鬆部署於流覽器中，也能夠與其他安全網頁閘道或端點安全解決方案結合以增強整體防護。

隨時隨地安全遠端存取：Harmony Connect可將所有使用者或部門安全連接至任何資源，支援所有瀏覽器利用網頁模式（Clientless）進行零信任網路存取。

保護使用者的電子郵件和辦公應用程式：Harmony Email & Office能夠保護使用者的電子郵件用戶端，並為Microsoft Office 365、Exchange 和Google G Suite等作業環境提供全面保護。

整體端點和設備安全性：Harmony Endpoint 能夠保護使用者的電腦免遭勒索軟體、網路釣魚及惡意軟體的侵害，並可通過自動檢測和應變能力降低資料外洩的影響；而Harmony Mobile則能保護員工的行動裝置免於惡意應用程式及網路或作業系統攻擊。

(工商 )