政府持續打房，打到建商大多是「挫咧等」，但剛性需求與置產買盤堅實，今（11）日最出爐的2月住展風向球，再亮黃藍燈，呈現連續十二個月亮出黃藍燈，房市淡季不淡！

代表北台灣新建案市場概況的住展風向球，2月分數續降至33.7分，較1月減少3分，分數連三個月下滑，但對應燈號則維持黃藍燈，已連續十二個月亮出黃藍燈。

風向球六大構成項目中，預售屋推案量、新成屋供給量、建案報廣量等三項分數下滑，來人組數與成交組數等兩項分數持平，僅議價率分數上升。

住展雜誌研發長何世昌表示，雖然房市風向球分數持續下滑，但主因是建商與代銷業者信心偏弱所致，市場買氣卻意外穩健，整體市況是「淡季不淡」。

2月預售屋推案量降至約3百餘億元，單一案量逾15億元以上的指標案為台北市-中正「富邦醴仁」、新北市-三重「閱河」與「鄉林恆美」、桃園市-大園「新大南青山」、新竹市-東區「新竹之昇」。

新成屋的量體與預售屋一樣縮量，新釋出的成屋不到2百戶，單一案量逾15億元以上的指標案掛蛋。2月房市供給量縮小主要是正值房市淡季，而新推案大多排定於329檔期開出，因此2 月的案量相對受到壓縮。

2月住展風向球中的指標建案平均來人組數為38.6組／週。

2月住展風向球的指標建案平均成交組數為2.7組，比1月（2.8組）略減0.1組。

何世昌指出，雖然2月是房市傳統淡季，但從新建案市況表現來看卻是淡季不淡，來人與成交量減幅比預期中來得小。在政府打炒房之後，建商、消費者出現兩極化心態；建商大多是挫咧等，從去年10月到今年2月推案意願消極，量縮了快大半年，但消費者在資金充沛下拚命往前衝，購屋信心未受到政策衝擊，市況依然熱絡。

何世昌認為，政府打炒房接連出招，預期對下半年的市場干擾較大，而目前市場上剛性需求與置產買盤堅實，若按目前趨勢走下去，預期今年上半年風向球可望見到久違的綠燈。

(工商 )