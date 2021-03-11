嘉義市警方執行全國掃黑行動，10多名犯罪集團成員到案。（嘉義市警察局提供）

嘉義市警方查獲組織犯罪集團，起獲大批物證。（嘉義市警察局提供）

嘉義市警方執行警政署全國掃黑行動，逮捕林姓男子為首的地下錢莊暴利討債集團16人，另1嫌在逃，此集團橫行嘉義縣市約2年，林嫌出入開BMW名車，自稱是天道盟太陽會某分會副會長以壯大聲勢，林嫌及同夥李嫌2人被聲押獲准。

地下錢莊暴利討債集團滲入軍中，黃姓被害人向嘉義市警察局刑警大隊偵二隊報案，服役期間林嫌為首的犯罪集團成員鼓吹他向民間融資公司貸款投資理財。

黃姓被害人用融資的錢分期貸款購買手機，再變賣現金，又向地下錢莊借貸等方式，籌得現金後，再佯稱將借來的資金轉投資，但需支付利息，借貸本金加利息，借10多萬卻要還30多萬，層層壓榨。

警方追查，34歲林嫌自稱曾跟過嘉義「海線大哥」，與40歲鄭姓妻子自立門戶後，聲稱是天道盟太陽會某分會副會長，吸收21歲李姓男子等2、30歲世代的10餘名成員經營高利貸。

此集團在嘉義地區利用網路廣告、友人招攬等途徑，要求被害人分期貸款購買手機、門號折換現金、車輛貸款、當舖借款等方式投資理財，被害人還不出錢就持刀械棒棍毆打、恐嚇被害人及其家人討債。

嘉義地檢署檢察官李鵬程指揮專案小組偵辦，9日持搜索票及拘票，兵分多路，逮捕林嫌、李嫌共16人，查扣犯案用的汽車、手機、平板電腦、本票等物證，11日依涉犯組織犯罪條例、詐欺、妨害自由及傷害等罪嫌移送地檢署，檢方向地院聲押林、李2嫌獲准。

(中時 )