墊付案採記名投票，僅國民黨籍黃婉如、陳萬得、黃敬平、無黨籍牛煦庭、和時代力量簡智翔不同意。(蔡依珍攝)

牛煦庭認為議員絕對不能被摸頭，最後表決通過後氣憤摔專案報告書負氣離去。(蔡依珍攝)

鄭文燦感謝議長邱奕勝和3黨黨團的支持，在3個附帶決議下，讓墊付案可以通過。(蔡依珍攝)

爭論不休的世界客家博覽會，在桃市府同意延到2023年、既有場館為主、市有土地蓋永久場館3條件下，議會多數決通過3億元墊付案，市長鄭文燦表示將改到A19站會展中心或八德霄裡客家文化園區舉辦，細節仍待研議，但仍有5議員堅決反對，議員牛煦庭甚至負氣離去，他認為疫情至今仍有不確定性，晚幾年不是誰說了算，且計畫要改場館和地點，應該重新審查才有通過的道理：「議員絕對不能被摸頭！」

鄭文燦表示，桃園有90萬客家人口，是客家第一庄，過去在客家文化的振興上，桃園做出了最好的成績，因此客委會決定跟桃園市政府合作舉辦第一屆世界客家博覽會，總經費15億元，由客委會編列12億元，這個預算已經納入前瞻二期，並且在立法院審議通過。

鄭文燦說，客委會原本預定分3年撥付12億預算，因為考慮到展場整建要提早進場，以及活動規畫必須提早執行，今年中央撥付的8500萬不夠，市府向市議會提出墊付3億元，他感謝議長邱奕勝和3黨黨團的支持，在3個附帶決議下，讓墊付案可以通過。

鄭文燦說，原本舉辦的時間是在明年的7月15日到9月15日，考慮到疫情以及爭取國外旅客來桃園參訪，市府決議延到後年、2023年舉辦，他不諱言後年自己的任期已經結束，但一定會利用2年的時間把世客博的籌備工作、場館整建、展覽規畫、活動設計全部都完成，交給下一屆市長，由他來開幕，「這也是桃園在客家文化上非常難得的角色！」

鄭文燦強調，會遵循議員的建議，以既有的場館整修、整備為主，讓預算的效益提高，他提到，原本想利用高鐵廣場來做展覽館，因為高鐵廣場的產權屬於高鐵局，勢必要做異地重組，因此決定以市有土地永久場館為主，如果有興建永久場館，將來也會留下推廣客家文化，他相信桃園會把預算提高到極致。

鄭文燦說，因為世客博，桃園興建了包括客家漁業文化代表的海螺廣場、客家茶葉文化代表的茶葉故事館、以及義民精神代表的1895年乙未保台戰爭紀念公園，三大建設都會在今年完成，會搭配首屆世界客家博覽會讓主展館跟副展館都非常精彩，2年的時間，市府會全力以赴跟客委會通力合作，結合各縣市客家文化的特色，甚至結合海外客家移民的歷史的特色，讓世客博能夠展現台灣在客家文化振興的樞紐地位。

鄭文燦也宣布，主場館將不會再使用高鐵站前廣場，會考慮包括即將完工的桃園會展中心，屆時已經完工1棟，另外八德霄裡花海公園也是備選場地，今年也會把公墓遷移完畢，目前也已經蓋了1個客家音樂館，原則上都會以市府的土地為主來興建展覽館，重申如果有興建新館，一定是永久館舍。

墊付案採記名投票，僅國民黨籍黃婉如、陳萬得、黃敬平、無黨籍牛煦庭、和時代力量簡智翔不同意，黃婉如反對墊付、要求編在明年度預算；黃敬平擔憂被中央「擺一道堅持明年辦」，認為應該附帶決議白紙黑字寫下以免被中央吃定、不理地方的朝野共識。

「不能用朝三暮四把戲！」牛煦庭則說，疫情仍有風險和不確定性，整個案子應該要等到疫情相對明朗、塵埃落定再開辦，晚幾年豈是議會就能決定，認為沒有任何通過正當性、應該整案緩議，「否則昨天討論的都是屁！」，且過去議會就達成協議，建設可以墊付、活動不要墊付，如今全被推翻，強調計畫要改、場館要改、行銷規畫也要改，應該重新審查才有通過的道理，強調自己絕對不會接受、議員絕對不能被摸頭，最後表決通過後氣憤摔專案報告書負氣離去。

墊付案3個附帶決議為：鑒於疫情考量及爭取國外遊客，世界客家博覽會活動延到2023年舉辦，會後請桃園市政府與客家委員會重新協調辦理日期；「世界客家博覽會」活動以桃園市政府既有場館為優先並作整修為主；「世界客家博覽會」活動如有需要新建場館設施，要以永久場館使用規畫。

(中時 )