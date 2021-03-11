半導體設備與再生晶圓大廠辛耘(3583)營運動能轉強，今年半導體業績旺及半導體大廠持續擴產，因此預期辛耘的「再生晶圓」、「自製設備」及「代理產品」三大產品線都將持續受惠於客戶的成長及在地化供應鏈之趨勢，全年展望樂觀。

辛耘執行長許明棋表示，「再生晶圓」產品線目前在台灣每月產出12萬片，受惠於晶圓廠擴建之需求，且為了滿足客戶需求，公司再生晶圓產能在2021及2022年皆有小幅擴產計畫。預計今年增產2萬片，明年再擴產3萬片。

此外，由於中國政府欲提高半導體自給率而加大晶圓廠之投資，公司看好中國市場對再生晶圓之需求，聯合台灣大廠共同在湖北省黃石市投資，預估5月開始試量產，初期產量每月10萬片，預計明年中產能開出；並預計到2023年會擴產到每月20萬片，最大產能規劃為每月40萬片。辛耘對該廠持股占比二成多，黃石廠今年估約損益兩平，明年量產即可望獲利。

根據晶圓代工大廠台積公司最新一季法說，對半導體產業釋出樂觀展望，且資本支出創下史上新高紀錄，有利於辛耘自製設備爭取該客戶的訂單。

代理產品則受惠於5G、IoT、AI等應用推動製程前進，帶動先進半導體設備之需求，預估未來一兩年也會有很好發展。美國的Y E S公司，為全世界在先進封裝領域有關熱處理製程的領導廠商，辛耘不僅代理該公司產品，近日與該公司簽約，將該公司的產品在辛耘湖口廠組裝生產，供應全亞洲客戶，落實客戶要求在地化及國產化的需求。大陸市場方面，辛耘不斷擴增代理產品線，中國客戶近來因去美化趨勢成形，對於非美系設備需求提升，由於辛耘代理的產品線相當完整，不論前段製程或是中後段設備，皆可為客戶做最完整的服務，市場觸及面相當廣，因而在中國市場有很大的發展空間。

整體而言，因半導體產業在整個科技及電子產業供應鏈之重要性持續提升，而台灣晶圓製造業在全球具舉足輕重之地位，辛耘身為半導體設備及再生晶圓大廠，將受惠於晶圓代工客戶持續擴張之需求，後續展望相當樂觀。法人預期，公司今年營收及獲利均可比去年有兩位數的成長。

(時報資訊)