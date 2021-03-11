大陸十三屆全國人大四次會議今天下午舉行閉幕式，針對政府工作報告、完善香港特別行政區選舉制度等10項決議草案進行表決。其中，備受各界矚目的《關於完善香港特別行政區選舉制度的決定草案》，以壓倒性的2895票同意票通過，反對票0票、棄權1票，人大作決定後，常委會將修改《基本法》附件一和二，再由香港本地修例實施。

議案表決後，草案內容隨即曝光。當中規定香港設立一個具有廣泛代表性、符合香港特別行政區實際情況、體現社會整體利益的選舉委員會，負責選舉行政長官候任人、立法會部分議員，以及提名行政長官候選人、立法會議員候選人等事宜。

此外，選委會將增至1500人，分成五大界別，包括工商、金融界；專業界；基層、勞工和宗教等界；立法會議員、地區組織代表等界；港區全國人大代表、港區全國政協委員和有關全國性團體香港成員的代表界等。

參選特首門檻亦提高，候選人須獲得選委會不少於188名委員聯合提名，且上述五個界別中每個界別參與提名的委員不少於15名。

決定也規定，香港特別行政區立法會議員每屆90人，通過選舉委員會選舉、功能團體選舉、分區直接選舉三種方式分別選舉產生。

決定規定，設立香港特別行政區候選人資格審查委員會，負責審查並確認選舉委員會委員候選人、行政長官候選人和立法會議員候選人的資格。

(旺報 )