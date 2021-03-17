選舉暖身，民進黨今中常會通過辦理「台灣政進步．向您報進度」施政說明會計畫；民進黨發言人謝佩芬表示，「從政公職首發場」預計於4月11日舉辦，估計共305場；除了身兼黨主席的蔡英文總統、黨籍縣市長及黨公職等，都是邀請對象，對人民說明重要的施政議題。

謝佩芬指出，民進黨會規劃施政說明會的目的，是因蔡英文總統領導的執政團隊將滿五年，民進黨黨中央擬藉由「從政公職首發場」、「社團菁英領袖場」及「全國地方基層幹部場」，下鄉走入基層向國人報告。

她說，蔡英文總統與民進黨執政團隊，目前推動的各項施政的績效與進度，並以口語、平面文宣、影片的方式說明重要的施政議題，讓基層民眾及社團菁英幹部充分瞭解，政府現在各項施政的進度，也可藉此釐清因網路錯假訊息或坊間耳語，而對民進黨施政產生誤解。

她表示，「從政公職首發場」預計於4月11日舉辦，邀請的對象以黨籍縣市長、立法委員、縣市議員、鄉鎮長為主；「社團菁英領袖場」的說明對象，則是以專業公會、商業公會、四大社團、工業區、同鄉會等相關社團核心幹部；「全國地方基層幹部場」辦理的時間，預計從4月中旬到7月中旬，以黨籍立法委員與縣市議員選區執行規劃，估計共305場。

至於蔡英文總統將出席哪一場？謝佩芬表示，目前還在規劃中。

(中時 )