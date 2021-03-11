過去曾是成人網P站情色女星、拿下全球最高點閱的首席性感女神米婭卡莉法(Mia Khalifa)，即使已穿上衣衫引退6年多，仍是許多影迷追蹤的對象，而她轉型當網紅後，仍維持火辣外型，經常透過社群分享生活點滴，近日她貼出兩部在停車場跳舞的短片，豐滿上圍呼之欲出，還瘋狂抖動，讓粉絲看了頭暈流鼻血。

米婭卡莉法引退後，克服了過去職業上的精神創傷，選擇再度勇敢回到群眾視線中，成了網紅兼藝人，她積極經營社群，透過平台跟粉絲互動，也展現不同於過去的美好，至今仍是性感偶像，但形象已完全不是過去那回事，而是令男女都羨慕的美麗女生。

米婭不時會在IG分享辣照，近來她又貼出一系列短片，她穿著暗紅色小可愛，下身穿著灰色休閒棉褲及平底皮靴，露出結實川字肌，一頭黑色長髮隨風飄逸，加上她陽光的笑臉，畫面輕鬆美好，但吸引眾人注意的，是她從開V領口溢出的豐滿上圍，其中一段短片，在停車場上開心舞動的米婭，突然貼近鏡頭前，傾身抖動雙肩，豐滿胸部隨著晃動，畫面超養眼，讓粉絲直呼看了頭暈，福利真的做好做滿。

其實米婭卡莉法出道以來，屢屢帶起話題與討論，除了情色片之外，最聞名的應是去年7月，羅馬尼亞西議員杜多拉切(Ionel Isac Tudorache) ，把她的照片誤認為是一個家境清寒的學生，po文寫下：「這是Alexandra Timofte，她就著燭光苦讀，最後以10分滿分的優異成績畢業」，立刻被發現認錯人，遭到開除黨籍處份，引發熱議。

(中時新聞網)