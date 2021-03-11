2021媽祖空中繞境祈福航班5月9日登場，這是台灣首次辦理空中遶境，預計動員五架次航班，也是史上最大空中進香團活動意義非凡。

創新旅行社董事長李奇嶽表示，去年因緣際會接下台北聖興天后宮秘書長一職，加上自己是澎湖出身，從小就在拜媽祖，而「台灣本島媽祖遶境多是徒步，澎湖媽祖遶境則是坐船」但卻從沒有人規劃過空中遶境，因此找上台灣虎航合作這次的祈福航班。更特別感謝大甲鎮瀾宮在規劃活動期間給予許多指導，以及來自北中南東各大廟宇的支持，目前報名參加的宮廟單位有：大甲鎮瀾宮 、麥寮拱範宮、淡水福佑宮、北投慈后宮、艋舺啟天宮、花蓮港天宮、蘆竹慈母宮、新港奉天宮金虎爺總會、昊天宗成功媽祖會、台北聖興天后宮...等等，各大宮廟寺院暨社會團體現正邀請中。

台灣虎航表示很開心台灣虎航能成為這次空中遶境的載運業者，也歡迎未來各業者、公司行號可向台灣虎航提出各式的合作包機行程提案。

祈福航班由桃園機場出發，遶東台灣及南台灣後再飛往澎湖、金門、馬祖，接著返抵桃園機場，並在空中舉辦祈福儀式、媽祖祈福卡片、有獎徵答等活動，祈求疫情退散，全程飛行時間約3.5小時，票價5988含機場稅，主辦單位並準備了結緣好禮：媽祖造型平安米，媽祖空中繞境壓轎金、台灣媽祖平安護照、媽祖祈福卡片等好禮。

2021媽祖空中繞境祈福航班活動，預訂班機為台灣虎航（航班申請中，預計起飛時間由民航局核准為主），桃園-桃園 IT2021、IT2088、IT2089、IT2058、IT2066 每班時間差距半小時。預約報名受理中，航班依官方核可後，實際時間將已最終核可為主 。報名日期自即日起至3月31日截止。活動日期5月9日（周日）。

李奇嶽表示，活動對象成人，二歲以上未滿十二歲孩童需由家長或監護人同行。訂購時提供每位旅客下列正確資訊： 護照英文姓名、性別、出生年月日、護照號碼、身分證字號、國籍、護照效期。

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