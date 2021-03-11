大陸十三屆全國人大四次會議今天下午以壓倒性的2895票同意票，通過《關於完善香港特別行政區選舉制度的決定草案》。大陸國務院總理李克強在稍後的中外記者會中，針對香港問題表示，堅持愛國者治港，是為了確保「一國兩制」能夠行穩致遠。

十三屆全國人大四次會議今天（11日）下午閉幕後，大陸國務院總理李克強在北京人民大會堂三樓金色大廳出席記者會並回答中外記者提問。

香港鳳凰衛視記者提問，香港未來2年將進入選舉年，而此時全國人大會議就完善香港的選舉制度作出了決定，人大常委會將就香港選舉的相關法律進行修改，中央政府是看到了什麼？外界對於「一國兩制」如何繼續實踐充滿著關注。「一國兩制」在香港將來要如何行穩致遠？

李克強表示，中央政府明確提出，要繼續全面準確地貫徹「一國兩制」、「港人治港」、高度自治方針，嚴格依照憲法和基本法辦事，落實好特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制，全力支持特區政府和行政長官依法施政。

李克強表示，全國人大就完善香港選舉制度作出決定，決定很明確，就是要堅持和完善「一國兩制」的制度體系。始終堅持愛國者治港，也是為了確保「一國兩制」行穩致遠。

李克強表示，去年香港受到多重衝擊。我們希望香港各界能夠攜起手來盡早戰勝疫情，實現經濟恢復性增長、改善民生。保持香港長期繁榮穩定，中央政府將會全力給予支持。

(中時 )