雲林縣北港警分局好收派出所所長黃詩傑、警員陳靖文近日清查轄內遊民、街友，意外找到失蹤近6年的蔡姓男子，協助他與家人團圓，蔡男姐姐說自己已年近70歲，還能與弟弟重逢，非常感謝警方為他們一家人圓了團圓夢。

北港警分局3組組長吳建德表示，為了解轄內人口動態、維護社會治安、掌握犯罪根源，警方近期比對縣政府社會處安置身分不明名冊，全面清查轄內遊民、街友、乞丐等人口，意外於雲林縣與嘉義縣交界處媽祖大橋下，尋獲被家人申報失蹤人口、已6年多未返家的蔡姓男子。

警分局長顏偉丞指出，蔡男於2015年被通報為失蹤人口，因現今面貌與通報時的照片相差甚大，且對於警員詢問均答非所問、語焉不詳，還好警員們耐心溝通並多方查證，最後確認是通報的失蹤人口。

顏偉丞肯定警員們的用心，頒發茶葉禮盒給相關人員，鼓勵大家要將心比心、主動探查民瘼，並強調警方會更努力幫助更多失蹤人口找到回家的路，讓他們與家人團聚。

蔡男姐姐說，與弟弟失聯近6年這段時間，家人都希望他早日回家，接到警方尋獲弟弟的消息家人非常激動，她自己已年近70歲，還能與弟弟重逢，感謝警方為他們家庭圓了一個團圓夢。

(中時 )