據德國汽車研究機構調查，汽車工業基礎雄厚的德國在電動車市場發揮造車實力，在全球電動車市場已超越美國並緊追中國。而2020年電動車市場銷售數據顯示，由於德系電動車快速成長，歐盟若做為單一市場，其電動車年銷售量已超過中國，成為全球電動車市場的第一把交椅。

據《德國之聲》引述德國杜伊斯堡—埃森大學汽車研究中心教授杜登霍費爾（Ferdinand Dudenhoffer）公佈的研究結果顯示，在積極的補貼政策下，去年歐洲電動車銷售量已經超過中國，如果把歐盟看作單一市場，它已成為全球最大的電動及混合動力車市場的頭把交椅。其中德國是歐盟各國中電動車持有率增長最快的國家，由於長期租賃的銷售方式興起，電車在德國甚至已經賣出了「白菜價」。

報導說，與歐洲其他國家一樣，電動與混合動力車快速成長得利於政府的補貼政策，目前在德國購買電動汽車最高可獲高達9000歐元(合台幣30.1萬元)的政府補貼。

這項研究報告顯示，德系車商近幾年大力推廣電動車，市佔率排名快速提升。若以國別論，中國仍是全球最大電動與混合動力車市場，2020年發出125萬輛電車牌照，在全球318萬新上路電動車中超過1/3。但中國的市佔成長已漸趨緩，2020年僅有3%增長率，相較於全球除中國以外的其他國家綜合增長率38%要低了許多。去年全球電動車增長主要來自歐洲，而歐洲最主要的增長則是來自德國，它在2020年增長率傲視全球高達264%，銷售總量達40萬輛。

報導說，除了政府補貼之外，德國電動車的成長得益於長期租賃的銷售模式，可以讓用戶以車價1%的月租金(例如售價200萬的電動車每月支付2萬元)長期租賃，目前大部份的電動車長租費用低於1%，還有些韓系或法系、日系車的方案更低到0.3%或甚至0.07%，意指每月支付20~30歐元(合台幣670~1004元)就能租一輛純電動車。

在巴登-符騰堡州太陽能和氫氣研究中心(ZSW)的電動車市場榜單上，中國仍排名第1，德國已經超越美國名列第2，在第3名的美國之後的還是法國、英國、挪威、瑞典、荷蘭、意大利和加拿大。電動車市場在歐洲成長強勁，較高的政府補貼、低增值稅與相關優惠措施是主要動力。

報導說，當前全球約有1千1百萬輛電動及混合動力車，其中半數(500萬輛)在中國，美國大約177萬輛，德國只有約57萬輛，這距離德國政府制定的2030年新能源汽車達到700至1000萬輛的目標相差甚遠。

(中時新聞網)