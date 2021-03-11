影》謀殺式逼車 騎士差1秒撞樹犁田 重機農路遇煞 萬人怒譙 （翻攝爆料公社）

一名騎士網友在臉書社團「爆料公社」PO出影片投訴，10日和車友行經一處鄉間農路時，機車靠邊行駛，卻遭到來向轎車疑似惡意逼車，騎士緊急煞車，僅差一秒就可能撞上前方路樹，衝落田裡。影片曝光，汽車危險駕駛行徑，引起上萬網友怒譙太惡劣。

林姓網友PO出當天驚險的行車記錄器影片，影片中他騎乘黑色重機在一處鄉間農路行駛，道路不寬沒有中線劃分車道，重機行駛路線為順向靠路側，不料對向卻衝出一輛銀色轎車，向他急速駛來，車身幾乎佔據所有車道。只見騎士緊急應變煞車避讓，接著轎車完全沒有煞車減速，疾速衝過。

影片中，騎士緊急煞車後，前輪已經貼緊道路邊緣，僅差1秒鐘，就可能撞上前方路樹，失控衝落農田裡，後果不堪設想。驚魂甫定的騎士在PO文中怒問：「先生，請問我們騎車哪裡惹到你了？開車有必要這樣開嗎？差點就下農田裡了。」

驚險影片曝光，引起上萬名網友關心，留言一面倒痛斥汽車駕駛太惡劣，「誇張耶，完全沒煞車」、「惡劣啊，這根本有謀殺意圖了吧」、「蓄意殺人啊，這警察不辦說得過去嗎?」、「這角度，就是故意要逼你們下田的」、「這速度，撞下去真的直接死」。

隨後，原PO也回應了關心的網友們指出，已經檢附影片向新竹縣警察局提出檢舉，如果有後續會向大家回報。他也強調：「我相信公道自在人心，我不知道車主是故意還不小心，只希望大家開車騎車能專心，不要因為一時的分心造成他人一輩子的遺憾，感謝！」

(中時新聞網)