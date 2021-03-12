台灣近日來空氣品質不佳，和中南半島有關？中央氣象局局長鄭明典10日在臉書PO出一張衛星雲圖照，只見照片中的中南半島「遍地烽火」，出現了許多大大小小的火點，相當密集，網友看到直呼台灣剉咧等。

鄭明典貼出中南半島「火點」衛星照，原來是印度、緬甸地區近期開始「火耕」，提醒大家可能造成的空品影響，剛巧西南部地區空品連日來拉警報，明顯變差。照片曝光網友們也直呼：「可怕的霾害」、「根本浩劫」、「台灣剉咧等」、「開始火耕了，二氧化碳大增」、「還以為緬甸的是戰火」。

中南半島衛星圖上顯示，緬甸與印度出現大量「火點」，為當地農民開始火耕之故。(圖／鄭明典臉書)

根據了解，火耕又稱刀耕火種，是一種以砍伐及焚燒林地上的植物來獲得耕地的古老農業技術，此舉所產生的草木灰可讓土壤更為肥為，短期內提升生產力，但時間一久，耕地會因養分大量流失而變得貧瘠，同時也會對空氣造成嚴重汙染，汙染物甚至有可能流入海洋，破壞海洋生態。

對此環保署則表示，高空和地面的風場不同，中南半島火耕後的空汙，對台灣地面空品不會造成太大影響。

中南半島火點~ 由鄭明典發佈於 2021年3月9日 星期二

(中時新聞網)