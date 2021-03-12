遠距教學及視訊會議需求延續，且執法儀及智慧安全帽開始出貨，欣普羅(6560)目前接單已到今年第3季，欣普羅表示，今年上半年訂單維持去年下半年旺季熱度，目前最大變數在缺料，只要元件能穩定供應，今年業績可望遠優於去年。

欣普羅光電以開發數位相機影像IC起家，為專業影像處理、軟硬體開發及系統整合廠，公司經營模式類似設計公司，與TI、Nvidia、Ambarella(安霸)、SONY、ON-Semi(安森美半導體)等公司合作，共同開發客製化產品，產品生產則是委外代工。

欣普羅影像產品應用範圍廣泛，主要應用於美國電擊槍錄影模組、遠距教學及視訊會議產品及360度魚眼網路攝影機，公司另有警用行車記錄器、執法儀及工業檢測儀影像產品，全球新冠肺炎疫情自去年初延燒至今，居家辦公及遠距教學逐漸成為常態，帶動欣普羅實物攝影機訂單爆增，連帶公司業績亦自去年下半年大躍進，訂單熱度延續到今年。

欣普羅109年合併營業收入為7億3718萬4000元，營業毛利為2億4042萬9000元，營業淨利為1億4572萬9000元，稅後盈餘為1億885萬7000元，創下歷年新高，每股盈餘為6.22元。

目前視訊會議產品佔欣普羅產品比重約70%，魚眼網路攝影機約佔20%多，電擊槍等產品約佔低於10%。

欣普羅表示，由於居家辦公已成為常態，目前客戶訂單已接到今年第3季，今年遠距教學及視訊會議產品出貨量將從去年20萬套成長至50萬套。

在新產品部分，欣普羅與YAMAHA共同開發、具導航、聽音樂等功能的智慧安全帽第一批已開始量產，不過目前電子產業缺料嚴重，全年出貨量須視電子元件供應狀況，執法儀去年第3季開始小量出貨，目前訂單已有1萬多台，新產品也成為公司成長新動能。

(時報資訊)