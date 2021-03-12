科技股反彈，以及超低利率與大規模財政支出將繼續支持全球經濟成長的樂觀預期，持續為市場信心帶來提振，周五日股連漲第5個交易日。

周五晨收，日經225指數漲0.95%，為29,488.74點。東證一部指數漲0.77%，為1,939.74點。

受隔夜美國同業的表現激勵，科技股與能源股止跌反彈，但地產股與金融股下跌使日股漲幅受抑。

不過，市場相當看好當越來越多國家開始接種新冠肺炎疫苖，全球經濟將加速成長，因此大盤氣氛仍然樂觀。

三菱日聯證券首席投資策略師Norihiro Fujito表示，日本股市仍處於上升趨勢，但美國經濟反彈速度如此之快，最終聯準會將不得不開始討論縮減購債，屆時我們預期日股的修正幅度將介於8%～10%，但由於全球成長將持續增強，股市也將快速反彈。

軟銀集團漲2.38%，此前其投資的南韓電商巨頭Coupang周四在美國風光上市，為軟銀帶來豐厚的帳面收益。軟銀持有35.1%的Coupang股份。

(時報資訊)