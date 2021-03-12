Facebook宣布，為協助所有類型創作者在Facebook上創造收益，Facebook不斷投入資源，希望支持不論是以製作或分享內容為主要收益來源的創作者，或是在疫情持續期間在社群上發展不同業務機會的創作者，都能享有賺取營利和業務成長所需的工具和支援。同時，Facebook宣布，將在未來幾周在台灣推出付費線上活動功能，為創作者和企業商家提供新的營利形式。

Facebook表示，將為創作者提供更多營利選擇，包含持續強化星賞機制讓粉絲或追蹤者支持影片創作者，創作者也可加入插播廣告計畫並刊登廣告，或透過品牌置入內容和品牌合作管理平台的品牌合作來創造收益，讓所有類型的創作者都能選擇最適合自己社群的營收工具。

自去年起，許多實體活動受疫情的影響而被迫取消，為了支持內容創作者與中小型企業，Facebook在台灣將推出付費線上活動的功能，讓粉絲專頁可透過直播自行舉辦付費線上活動，包括烹飪、美妝、運動、線上講座等各種教學課程，或者Podcast錄音、喜劇表演、體育活動等多元形式，讓社群的交流更為活躍。

Facebook表示，希望支持內容創作者能夠成長茁壯，將繼續強化所有的營利產品。

(工商 )