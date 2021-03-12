美國財政部本周拍賣價值約1200億美元美債，這讓10年期美債殖利率陡升的情況稍稍舒緩，不僅道瓊指數在本周首次站上3萬2關卡，代表科技股的那斯達克指數也觸底反彈，然而，隨著稍早10年期美債殖利率又一度觸及1.6%，北京當局也提出新的反壟斷措施，恆生指數周五(12日)開高走低，終場下跌640.72點或2.18%、收在28,744.89點。

騰訊股價終場下跌26.50港元或3.89%、收在654港元；阿里巴巴收跌1.2港元或0.53%、報在226.4港元；美團14.2港元或4.12%、報在330.4港元；中芯國際股價收跌0.85 港元或3.18%、報在25.85港元。至於小米則是逆勢收漲1.15 港元或5.26%、報在23港元。

大陸市場監管總局公告，依據反壟斷法規定，對於大陸互聯網巨頭包括騰訊、百度及阿里巴巴集團企業開罰，對涉案的12家陸企分別處以50 萬元人民幣罰款。雖然罰款對這些荷包滿滿的企業僅值九牛一毛，但仍是對這些大型科技公司給予警告，主要是北京當局對於科技與金融領域結合，難以進行監管，去年11月初原本要IPO在A+H股上市的螞蟻集團突然被喊停，也是因為主要控制人馬雲對於大陸金融體制的批判，以及科技金融巨頭對市場影響力的質疑。

大陸晶圓代工龍頭中芯國際昨日面對市場上指出，「中美半導體產業技術和貿易限制工作組」成立，促進以中芯國際為主的大陸半導體上漲，有望對美國的半導體貿易限制作出即時反應，但日媒消息指出，這個組織沒有官方單位介入，單純是企業間的溝通，對於中芯禁令解封沒有幫助，加上拜登政府加緊華為禁令，陸美科技競爭恐持續。

(中時新聞網)