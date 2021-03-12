12日，日股大漲超過500點，主要是科技類股反彈，加上低利政策確定，以及美國1.9兆美元紓困案將使景氣快速復甦。日經225指數收29,717.83點，上漲506.19點，漲幅1.73%。東證股價指數收1,951.06點，上漲26.14點，漲幅1.36%。同時，日經除日線連四紅外，與東證股價周線均漲近3％。

日本科技和能源類股，在美國同業大漲激勵下，從市場棄嬰，躍身為檯面主流。不過，房產與金融族群表現不佳，也拖累日股向上動能。

三菱日聯摩根士丹利證券表示，日本股市仍在上行階段，但美國景氣反彈如此之快，將迫使美國聯準會(FED)對債券買回動作，會越來越小。若不幸一語成讖，日本股市將向下修正8％至10％。不過，由於全球經濟成長強勁，日股也會迅速再反彈。

樂天漲8.64％，因報載這家電子商務業者，將與日本郵政策略合作，故日本郵政也漲4.89％。

軟銀集團漲3.35％，因持有35.1％韓國電商業者Coupang股份，而這家韓版亞馬遜於11日在美IPO時，市值一度飆漲至1,090億美元。

東證核心30指數中，表現不佳的是下跌0.68％的安斯泰來製藥，其次是東京海上控股跌0.43％。上週五，日經指數上漲了156檔，而下跌股票卻上升了67檔。

(時報資訊)