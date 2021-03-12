御宿旅館集團總裁劉坤福（前排中）連任高市觀光協會理事長。（柯宗緯攝）

御宿旅館集團總裁劉坤福經營旅宿業逾30年，為南台灣知名的「摩鐵大亨」，同時也是高市觀光協會理事長。今（12）日該協會舉辦會員大會，劉坤福一如外界預期，順利連任第7屆理事長，將繼續帶領旗下會員，力拚高雄觀光業蓬勃發展。

劉坤福3年前獲選第6屆高市觀光協會理事長，一任任期為3年，今天再度連任第7屆理事長，任期直到113年3月11日。他有信心將配合高市府全力衝觀光，4月將到屏東、6月到墾丁行銷高雄觀光，吸引引入更多國旅遊客，也希望疫情過後能有更多國外觀光客造訪港都。

去年他也協助高雄市觀光協會60家會員包括旅館、餐廳、購物、伴手禮等業者，振興觀光產業，決攜手觀光局一起行銷，將自6月起，邀請全台各縣市旅行公會會員和業者，組團前來高雄，進行二天一夜的踩線行程，希望帶來更多的遊客來大高雄暢遊，讓高雄觀光產業能儘快恢復動能，甚至蓬勃發展。

而劉坤福的旅館經營理念就是重視「口碑、品牌、回流客」，且堅持走「高貴品質、謙虛收費」路線。他的御宿集團生意也經營得有聲有色，去年甫開幕的御宿中華館也大獲好評。

(中時 )