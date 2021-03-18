媒體大陣仗包圍，高雄市議會議長曾麗燕在友人保護下，擠進地檢署。（袁庭堯攝）

高雄市議會議長曾麗燕及胞妹曾麗鴻涉嫌長期不法申請助理費，18日一早便遭檢調約談，展開12小時馬拉松式訊問。外界揣測，可能是民進黨轉移治安不佳、執政不力的焦點，也有一說是去年高市議長補選、國民黨團的內鬥。

據了解，檢調一共傳喚曾麗燕、曾麗鴻及助理等被告9人、證人5人到案說明。傍晚3名相關人分別以5至10萬元交保候傳。涉嫌人疑似避重就輕，導致詢問時間冗長。

曾麗燕現年68歲，擁有4屆市議員資歷，去年前議長許崑源墜樓身亡後，透過議會改選當選議長，為人親和，有「阿姑」的稱號，與過世的前議長許崑源的霸氣不同，常被形容「有求必應」。曾麗燕也是繼康裕成後、高市第2位女性議長，沒想到就職才7個多月，就爆發助理費風波。

據了解，18日一早曾麗燕在議會、服務處的辦公室以及苓雅區住家等15處均遭搜索，同一時間，曾麗燕的臉書也公開發布貼文，感謝陳其邁協助小港區高鳳路重新刨鋪道路，讓她不負選民請託。調查局南部機動站一早便直接傳喚她到案說明，但相關涉案金額、助理人數未明，檢調仍要釐清。

外傳，近來高雄治安不平靜，懷疑民進黨執政不力，有心人士想藉此轉移焦點。也有人提出陰謀論，指去年議長補選，議會國民黨團內部矛盾加劇，「自己人」在背後補刀。

法界人士認為，不論透過人頭申報或賺取差額，若將費用挪為己用，就是貪污，遭判刑將會被褫奪公權。但若差額用在選民服務等其他事務開銷，則為偽造文書，認定上還是要依法官判定。

(中時 )