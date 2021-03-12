《國防新聞》（Defense News）11日報導，由於土耳其堅持採購俄羅斯製S-400防空飛彈，導致被踢出F-35戰機計畫，無法採購具短場起飛／垂直降落（STOVL）能力的F-35B，因此該國正考慮改裝「安納杜魯號」兩棲突擊艦（L-400），使其成為能夠搭載大量無人機的「無人機航艦」。

土耳其軍方尚未對外透露計畫細節，不過該國國防工業總署（SSB）署長狄米爾指出，「安納杜魯號」的飛行甲板有足夠空間，應能同時操作10架以上的無人機，總搭載數則可能達到30至50架，能為近岸軍事行動提供大量情監偵（ISR）資產，並負擔小規模的對地打擊任務，或支援反潛作戰等。

土耳其Baykar無人機公司執行長拜拉克塔也表示，若要在航空母艦上起降，無人機的結構必須十分堅固，因此該公司正研發一種新型無人機，預計能在一年內降落到「安納杜魯號」上。外界猜測，該新型無人機應是Bayraktar TB3無人機的衍生型。TB3由具實際作戰經驗的TB2改良而來，尺寸更大，故能搭載更多武器。

為搭載F-35B，「安納杜魯號」已擁有滑跳式甲板、後方耐高溫降落區等設計，不過由於F-35B採垂直降落，大型無人機則須採類似一般定翼機的降落模式，因此土耳其軍方需要對該艦加以改裝，可能導致交艦延宕。另《國防新聞》指出，由於無人機目前仍不具備空對空作戰能力，無法承擔艦隊防空的任務，因此該艦恐僅能於空中威脅較輕微的區域行動。

(中時新聞網)