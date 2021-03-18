由風電龍頭沃旭能源建置，高達900 MW的大彰化東南及西南兩風場，今天宣布展開第一階段離岸風場海上施工，今年開始進行海纜鋪設、海上變電站與水下基礎安裝，可望於明年進行風機安裝作業。

大彰化東南及西南第一階段離岸風場位於彰化外海35至60公里處，是台灣第一座位於航道外的大規模遠岸風場，預定2022年完成建造，屆時可提供100萬戶台灣家庭所用電力。

沃旭能源日前已啟動連接海纜上岸的水平導向鑽掘工程，並正在進行防淘刷保護作業，為水下基礎海上安裝施工做好前置準備。陸域工程部分進度也順利，沃旭已完成兩座陸上變電站主建築物土木工程；台中港36號及37號碼頭暨後線土地基礎設施升級工程也順利如期完工，可用以儲存風場施工之重要組件。

沃旭能源台灣總經理汪欣潔表示：「歷經近1800天的努力不懈，我們終於全面啟動海上工程，在新冠疫情的嚴峻挑戰下實屬不易。」

海上施工高峰期預估將動員超過25艘船舶，包含人員運輸船、安裝船、支援船、施工運維船及警戒船等，預計將有500至800名人員同時在海上作業。

(中時 )