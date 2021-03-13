當地時間3月12日，在聯合國人權理事會第46屆會議上，中國代表俄羅斯、白羅斯、埃及、委內瑞拉、敘利亞、北韓、南蘇丹等國家作共同發言，指出澳洲嚴重侵犯人權問題，譴責澳洲海外軍人殺害包括兒童在內的平民，敦促澳洲政府對海外軍人非法殺戮、虐待平民及其它嚴重違反人權行為展開全面、公正調查，確保將責任人繩之以法，受害者得到賠償；呼籲人權理事會、人權高專辦、有關特別機制和民間社會監督澳洲政府推進有關司法程序。

中共中央機關報《人民日報》用戶端13日報導，共同發言對澳洲在第三國設立離岸拘留中心的作法深表關切，特別是拘留中心缺乏醫療條件，大量移民、難民和尋求庇護者被長期甚至無限期強制關押，各項人權受到侵犯；敦促澳洲立即關閉所有離岸拘留中心，切實保障移民、難民和尋求庇護者尤其是兒童的權利。

共同發言還對澳洲種族歧視現象日益嚴重、針對婦女暴力增多、土著人權利一直未得到保障等問題表示關切，敦促澳洲切實保障人權。

據了解，陸媒《環球時報》報導，北京時間12日晚，美國、日本、印度和澳洲4國領導人首次召開「四方安全對話」（四方對話）峰會。會前4國強調並不針對單一競爭對手，外媒評論說，他們似乎努力避免被視為「針對中國」。然而，對話的議題涉及印太地區的海上安全、供應鏈、關鍵技術、稀土安全，澳洲廣播公司（ABC）稱，這些話題都無法繞開中國，「沒有人懷疑這次會議到底是關於什麼」。

(中時 )