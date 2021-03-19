日本防衛大臣岸信夫今天在記者會上，再度表明不否定在釣魚台列嶼（日方稱尖閣諸島）周邊進行日美聯合訓練的看法。他說，怎麼樣實施訓練，其表現方式也具有意義。

日本產經新聞報導指出，岸信夫的發言意圖牽制不斷派遣公務船航行釣魚台列嶼周邊海域的中國。

岸信夫16日在與美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）的會談上，強調雙方對強化日本自衛隊與美軍即時反應能力有共同看法。

他說，藉由日美聯合訓練，展現日美同在的態度非常重要。

(中央社)