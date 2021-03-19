釣島週邊與美聯合訓練 日防相未表否定 15:582021/03/19 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 釣島週邊與美聯合訓練 日防相未表否定 。圖為日本防衛大臣岸信夫。(圖/中央社) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 日本防衛大臣岸信夫今天在記者會上，再度表明不否定在釣魚台列嶼（日方稱尖閣諸島）周邊進行日美聯合訓練的看法。他說，怎麼樣實施訓練，其表現方式也具有意義。 日本產經新聞報導指出，岸信夫的發言意圖牽制不斷派遣公務船航行釣魚台列嶼周邊海域的中國。 岸信夫16日在與美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）的會談上，強調雙方對強化日本自衛隊與美軍即時反應能力有共同看法。 他說，藉由日美聯合訓練，展現日美同在的態度非常重要。 台中市室內設計公會支持發起專技國考 今起自行車環島連署 新冠溯源報告 不採用武漢實驗室外洩說 (中央社) #訓練 #日美 #日本 #聯合 #釣魚台列嶼 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 中國使館反擊國際圍堵 指拉幫結派 04:102021/03/19 話題觀察 美韓2＋2會談 優先解決朝核問題 04:102021/03/19 話題觀察 疫情不擋台日姊妹情 二林工商與日本德島劍高校視訊傳情 15:012021/03/19 寶島 國戰會論壇：羅慶生》Quad不會成為「印太北約」 10:002021/03/19 海納百川 專家傳真－莫忽視列匯率操縱國的風險 04:102021/03/19 專題周報 狩獵文化不等於狩獵權 動保團體向大法官陳情 11:452021/03/19 社會 共軍侵擾5大手段 國軍4招反制 04:102021/03/19 政治要聞 股匯雙殺 新台幣貶至2個月新低 16:392021/03/19 財經 苗檢與犯保苗栗分會 舉辦志工教育訓練 14:362021/03/19 社會 日本最美童星長大了 17歲崩壞殘樣驚呆眾人 00:292021/03/19 娛樂 蔡英文合拍超萌貓站長 陳其邁稱「蜜柑」自己賺罐罐 14:002021/03/19 政治 國際熱門新聞 【美中會談】CNN：砲火四射 揭開不祥外交新頁 - 政治圈 【美中會談】會談淪口水戰 美智庫：拜登政府還沒制定國家戰略使然 - 國際 不只梅根 哈利王子也讓凱特落淚 - 國際 【影／美中會談】布林肯提台海等議題 楊潔篪：美國沒資格居高臨下對陸說話 - 國際 【美中會談】布林肯向陸喊話：尊重國際秩序 否則將面臨「更暴力的世界」 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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