國民黨立委廖婉汝17日質詢時提到，美軍印太司令戴維森（Philips Davidson）說，中共6年內恐攻台，國防部部長邱國正稱要打多久他就陪多久。臉書粉專「國際橋牌社」昨翻出邱在25年前曾對兒子說：「一旦台灣發生戰爭你只有兩個選擇，一個在家裡等老爸光榮回來，一個到戰場上去找你老爸的屍體。」此話引發網友討論，正反都有。

廖婉汝質詢指出，戴維森曾指美軍若馳援第一島鏈需要17天，外界評估我有防守7天的能力。邱國正答覆，不論17天，或是7天，國軍的考量「不要說6年，我們是防範下個鐘頭的狀況」，並指要打多久，他就陪多久」，他從軍就把生命交給國家了。

臉書粉絲專頁「國際橋牌社」18日發文，指出6年前橋牌社團隊拍攝軍中人權倡議者黃媽媽的記錄片《孤軍》時，訪問時任陸軍司令的邱國正的片段。「國際橋牌社」表示，邱在得知軍中人權紀錄片的拍攝計畫後，就表示他不怕家醜外揚，會盡全力支持紀錄片。

值得注意的是，邱國正在受訪時回憶1996年台海危機當下，他對著擔心的兒子留下一句話：「一旦台灣發生戰爭你只有兩個選擇，一個在家裡等老爸光榮回來，一個到戰場上去找你老爸的屍體。」這句話讓「國際橋牌社」稱讚展現了不畏戰的軍人本色。

消息一出，在網路引發熱烈討論，網友正反意見不一，有人認為：「令人敬佩的將軍」、「錚錚鐵骨」、「馬革裹屍軍人本色，欽佩」；但也有人認為：「笑死！現在台灣鮭魚覺青為了免費鮭魚都可以改爹娘給的名了，對岸只要祭出台幣兌人民幣1：1就可統一了啦！誰需要跟你動武」、「講幹話，自己國家自己救，等軍中人權改善後再說」、「這句話講得很棒，但現在綠共們沒人想當兵，只想靠嘴砲而已，戰爭一打，綠共成員一定馬上投降」、「被部隊耽誤到的歌手，喜歡聽你在唱歌」、「說永遠比做容易」。

《孤軍》訪問邱國正將軍

(中時新聞網)