有小朋友畫全家福圖，表達一家人對阿嬤的思念。（嘉義市政府提供）

清明節祭祖潮來了，嘉義市殯葬管理所13日已湧入很多人祭拜祖先，但為配合防疫，納骨塔即日起至4月5日都不開放入塔祭拜，許多民眾寫「天堂家書」追思家人；嘉義縣公私立納骨塔自3月20日至4月5日也不開放入塔祭祀。

嘉義市殯葬管理所長盧春霖表示，因應防疫，很多人已有避免群聚、提前祭祖的觀念，13日約有上千名民眾已提前到殯葬所祭祖，因而自13日至4月5日納骨堂不開放入塔參拜，統一在戶外祭拜區祭拜。

盧春霖說，不能入塔祭祖，把思念化為文字寫「天堂家書」表達對祖先或家人思念之情的人變多了，民眾也可以郵寄「天堂家書」至嘉義市殯葬管理所「天堂家書處理小組」，代為焚化給在天堂的親人。

有小朋友畫全家福圖，表達一家人對阿嬤的思念，童稚純真之情，令人感動；還有人寫信告訴哥哥有準備「鬼滅之刃」餅乾、汽水、水果等祭品，希望他和阿公一起分享，流露想念親人的情真意切。

嘉義縣政府表示，今年清明連假4月2日至4月5日，預料將有大量祭祖人潮，為避免防疫破口，請民眾提前祭祖，嘉義縣各公私立納骨塔一律不開放民眾入塔祭拜追思，改以塔外開放空間設置供桌方式祭拜，但若是火化、起掘晉塔可以專案申請，也可在家中廳堂祭拜，或利用鄉鎮市公所線上祭祖功能來表達追思心意。

(中時 )