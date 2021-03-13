駕車衝撞台北市警文山一分局的洪姓男子，晚間被移送台北地檢署，檢察官訊問後，認為洪男有傷害之虞，依《精神衛生法》諭令強制治療。

洪男坐著輪椅被警員推進北檢時，被問到為什麼駕車衝撞警局？洪男竟右手食指頂起安全帽目鏡還低聲說「為了公義」。

洪姓男子是13日清晨6時許，開著市價百萬的藍色奧迪轎車，先是衝撞文山一警分局正門旁，又轉進後方停車場亂撞，總計造成17部警用汽車、機車毀損，警方依依毀損及公共危險罪嫌移送北檢。

(中時 )