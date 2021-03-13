衝撞文山一分局 北檢諭令洪姓男子強制就醫 22:362021/03/13 中時 張孝義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 北檢諭令衝撞文山一分局的洪姓男子強制就醫。（張孝義攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 駕車衝撞台北市警文山一分局的洪姓男子，晚間被移送台北地檢署，檢察官訊問後，認為洪男有傷害之虞，依《精神衛生法》諭令強制治療。 洪男坐著輪椅被警員推進北檢時，被問到為什麼駕車衝撞警局？洪男竟右手食指頂起安全帽目鏡還低聲說「為了公義」。 洪姓男子是13日清晨6時許，開著市價百萬的藍色奧迪轎車，先是衝撞文山一警分局正門旁，又轉進後方停車場亂撞，總計造成17部警用汽車、機車毀損，警方依依毀損及公共危險罪嫌移送北檢。 台南工業鹽浸泡海鮮 水產行夫婦被訴 開百萬奧迪撞警局 駕駛疑不滿警調解不公報復洩憤 (中時 ) #衝撞 #洪姓男子 #洪男 #文山一分局 #北檢 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 血漬汙浴袍酒店女經理竟盜刷卡索賠 判賠5萬換緩刑 09:302021/03/14 社會 男駕車撞警局 檢諭令強制就醫 04:102021/03/14 社會新聞 「林俊傑」想看 正妹傳私密照還奉上40萬 見本尊氣炸 15:342021/03/13 社會 恐嚇北捷、中市府 5小時落網 04:102021/03/13 社會新聞 鳳山警狂掃天道盟太陽會 連千毅11名小弟涉暴力討債到案 11:102021/03/13 社會 灌毒凌虐31小時棄屍高雄大寮成白骨 主嫌判決出爐 14:222021/03/13 社會 日營收近50萬元擁千名會員 淡水八號俱樂部藏賭博電玩 11:492021/03/12 社會 寵物情緣／洪詩 初心者變養狗奇才 12歲愛犬超逆齡 07:552021/03/14 娛樂 國二女毒害同學 3萬和解破局 04:102021/03/13 社會新聞 勒斃前妻還辱屍 小開判刑17年 04:102021/03/12 地方新聞 法男來2月確診 在台感染機率高 04:102021/03/13 焦點要聞 社會熱門新聞 男開國道打燈換車道仍收9張罰單 噴飛4萬關鍵原因曝光 - 社會 總統府特勤編行蹤機密爽偷吃 小三生子正宮流產 他遭開除落魄轉行 - 社會 鳳山警狂掃天道盟太陽會 連千毅11名小弟涉暴力討債到案 - 社會 金絲貓夜店擠爆上千人狂嗨 警方臨檢傻眼：全來看偶像表演 - 社會 台中女遭撞飛斷頸亡 閨蜜怒控18歲無照賓士男神隱還爽玩IG - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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