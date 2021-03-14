奧斯塔羅12星座一周運勢熱騰騰出爐囉！星座運勢老師奧斯分享3/15～3/21星座運勢，射手座事業運最旺，天秤座愛情運最旺，雙子座金錢運最旺；另外獅子座事業運需要留意，牡羊座愛情運需要留意，天蠍座金錢運需要留意。

▍牡羊座

整體運勢★★

牡羊朋友下周許多事情無法如自己的意，事情的掌握度不佳，也有很多莫名其妙的狀況需要處理，會被這些事情逼得喘不過氣。

▍金牛座

整體運勢★★★

金牛朋友下周將呈現沉思休息的狀態，過去的勞累在下周來到臨界點，建議下周適時的放鬆自己，才不會讓內心失衡。

▍雙子座

整體運勢★★★★

雙子朋友自信心提昇，讓你下禮拜處理事情時變得更加順利，但是還是要多加注意自己的能力，別接下一堆自己做不來的事情，反而只會累壞自己。

▍巨蟹座

整體運勢★★

下周巨蟹朋友的分析能力稍嫌不足，容易接受一些超出自己能力的責任，導致壓力增大，另外就目前舊有的事情來說，也存在著無法有效控制的隱憂。

▍獅子座

整體運勢★★

下周獅子朋友面對人事物，將感到諸多的不順利，不管是計畫受阻也好，或是過往順利的事情下周開始有狀況產生也好，都暗示下周將會是個挺不順的周期。

▍處女座

整體運勢★★★

下周處女朋友的情緒起伏突然大了起來，不容易聽進周遭朋友或同事的意見，因此容易和周遭的人事起爭執，導致人際關係緊張。

▍天秤座

整體運勢★★★★

下周天秤座朋友則顯得安靜平穩許多，過去煩躁的事情或工作都在下周漸漸地緩和下來，讓自己不再像以往的急躁或厭煩。

▍天蠍座

整體運勢★★

下周天蠍的朋友，累意充滿你生活當中，工作上及生活中瑣碎的事情開始變多，讓你下周感到不小的煩躁與厭倦。

▍射手座

整體運勢★★★★

平衡安穩的元素將充斥在射手朋友下周的生活，過往的努力在下周也開始逐漸獲得回報，對於現況的生活也感到滿意許多。

▍魔羯座

整體運勢★★

下周魔羯朋友的物質慾望提升許多，許多事情也不再看的那麼細，讓自己停留在了物質層面，也因為如此讓自己的心靈層面空虛許多。

▍水瓶座

整體運勢★★★★

下周水瓶座的朋友對於目前的現況感到知足，不像過去那麼給自己壓力，開始懂得享受目前的生活，但有好有壞，停下腳步休息，不要也停下了自己對來的規劃以及企圖心喔！

▍雙魚座

整體運勢★★★★★

下周雙魚座的朋友，內外調整到到相當良好的狀態，對於目前的環境感到相當大的滿足，也有相將接近成功的可能性。

【本文轉載自「AUS．SOUL．TAROT 奧斯塔羅行動占卜」部落格，經作者奧斯老師授權轉載。更多資訊請上FB搜尋「奧斯塔羅行動占卜」粉絲團】

(中時新聞網)