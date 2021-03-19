有些人談戀愛時技巧高明，時而熱情時而冷淡，欲擒故縱的方式反而能夠讓彼此離得更近，《搜狐網》運勢專欄就點名3星座男女特別擅長偽裝，是欲擒故縱的戀愛高手！

天蠍座：

天蠍座擅長勾魂術，面對心儀對象不會主動討好，而是透過眼神讓對方足以神魂顛倒，而且天蠍座特別擅長偽裝，越喜歡就表現得越冷漠，渾身散發強大的人格魅力，只要玩上一招欲擒故縱，對方就此沉淪於他。

水瓶座：

好奇心爆棚的水瓶座雖然對許多事情都感興趣，但表現出來的卻是忽冷忽熱的樣子，在愛情方面也是一樣，讓人無法捉摸。在聊天過程中，只要他想知道的東西，很快就能從對方的嘴裡套出來，而且水瓶座很擅長欲擒故縱，在感情中也不例外，只要是他看上的人，都逃不出他的手掌心。

巨蟹座：

巨蟹座的人對付異性很有一套，他們十分擅長掩飾自己，不輕易讓人知道自己的想法，感情上，他們堅信，誰先邁出第一步就輸了，所以欲擒故縱是巨蟹座最拿手的把戲，即便心中早已春心蕩漾，但表面上卻是處變不驚。面對愛情，巨蟹座很沉著冷靜，很懂得如何讓對方為自己著迷，甚至是欲擒故縱讓對方離不開自己。

(中時新聞網)